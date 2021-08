Presidi sceriffi controlleranno il green pass. Spaccatura tra i dirigenti scolastici

Sui controlli dei Green pass a scuola “stiamo lavorando con presidi e il Garante della Privacy per avere uno strumento semplice e facile che permetta ai presidi tutte le mattine di controllare chi ha disco il verde e chi il disco rosso”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Morning News su Canale5. Solo “una sigla sindacale” dei dirigenti scolastici ha espresso perplessita’, ha detto il ministro, mentre “gli altri hanno firmato il protocollo. Non confondiamo una sigla con i presidi”. Per quanto riguarda i tempi della app, sara’ disponibile da “quando i ragazzi saranno a scuola”.