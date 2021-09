NOVA0144 3 EST 1 NOV Spagna: presidente Catalogna su Puigdemont, non so se governo fosse a conoscenza operazione Madrid, 27 set – (Nova) – Non e’ possibile sapere se il governo spagnolo del presidente, Pedro Sanchez, era a conoscenza dell’arresto del leader indipendentista catalano, Carles Puigdemont, avvenuto in Sardegna il 23 settembre scorso. Lo ha affermato il presidente della Catalogna, Pere Aragones, nel corso di un’intervista all’emittente “Radio 4”, rivendicando la necessita’ di “mantenere la rotta” avviata con la recente istituzione del tavolo di dialogo con l’esecutivo di Madrid. “Non ho intenzione di speculare sul fatto che ne fosse consapevole o meno. Non lo so”, ha detto Aragones quando gli e’ stato chiesto se crede che il governo abbia qualche responsabilita’ nell’arresto di Puigdemont. Il presidente della Generalitat, tuttavia, ha incolpato i vertici del potere giudiziario dello Stato che secondo lui starebbero agendo per far fallire il dialogo tra il governo centrale di Madrid e la Generalitat per cui si e’ dimostrato che l’amnistia e’ necessaria per risolvere il conflitto. (