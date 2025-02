Preparatevi a un’estate di ritardi sui binari di Trenitalia. Come se fosse una novità

Sette giorni sull’Av/Ac Milano-Bologna per il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco-Fidenza. Undici sulla Av Firenze-Roma, per interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura nella tratta Orvieto Sud-Chiusi Nord. Altri ventuno sulla Av/Ac Verona-Vicenza, per la realizzazione della nuova linea Av/Ac e l’attraversamento della stazione di Vicenza. Sono alcune delle interruzioni previste da Fs per questa estate, “che tuttavia preservano la mobilità delle persone e adeguati volumi di offerta dei treni”. Ma causeranno tempi di percorrenza superiori rispettivamente di 60, 40 e 90 minuti rispetto a quelli attuali, per via delle tratte alternative studiate da Rfi per i periodi. Si tratta di dati forniti da Fs nel corso di una conferenza stampa, stamattina a Villa Patrizi, Roma. In estate saranno diverse le tratte interessate regionali da lavori sulle linee ferroviarie. Tra queste si segnalano le linee Battipaglia-Potenza (90 giorni, previsti bus sostitutivi), Milano-Genova (120 giorni e tra i 20 ei 60 minuti in più a seconda delle fasi) e il Nodo di Genova (30 giorni, previsti bus sostitutivi). Per un totale di “oltre 30 interruzioni di linea superiori o uguali ai 30 giorni nei bacini regionali per lavori di potenziamento infrastrutturale e upgrade tecnologico con finanziamento Pnrr”.