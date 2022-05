Preoccupa più la bolletta che quel che pensa l’Europa di noi

Quattro italiani su dieci (per l’esattezza il 40,9%, soprattutto elettori di centro destra) non sono interessati al giudizio e alla fiducia dell’Europa nel nostro paese. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da Europes per il suo Rapporto 2022, che mostra come il giudizio dell’Unione europea sull’Italia conta soprattutto per gli elettori del centro-sinistra (69,3%), del centro (65%) e del Movimento 5 Stelle (66%), “sebbene – si ricorda – l’europeismo non sia stato tra i valori fondativi di tale movimento politico”. L’indagine evidenzia poi come più dell’80% degli italiani si sente orgoglioso per i successi e i riconoscimenti ottenuti in ambito sportivo e culturale (ma anche culinario) mentre meno della metà (il 47%) lo è per i riconoscimenti internazionali in ambito politico. Quanto alle preoccupazioni , i conflitti internazionali preoccupano 1 italiano su 4 (25,8%) ma la circostanza che suscita più angoscia (87,3%) è quella di una crisi energetica, persino più della possibilità di un conflitto mondiale (temuta dall’84,3% degli intervistati). L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia preoccupa l’83,2% degli italiani, mentre l’atteggiamento di alcuni paesi come Cina, Brasile e India verso l’emergenza climatica è fonte di ansie per il 75,7% dei cittadini. Meno preoccupante sembra essere l’espansionismo economico della Cina, che in ogni caso suscita la preoccupazione di più della metà del campione (56,1%).