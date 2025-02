Precipita ai tempi del Covid la non produzione industriale. Meno 7% rispetto a 2023

Come fossimo tornati al periodo della pandemia. Prima di esaminare i dati statistici europei, e italiani, leggiamo come Il Sole Ore sintetizza il quadro.

“… difficile momento dell’industria italiana, in rosso da ormai 23 mesi e tornata ai livelli della pandemia, ma senza i problemi che erano imputabili all’emergenza sanitaria. Lo certificano i dati Istat”.

Ed ora i nudi, e crudi, dati.

A dicembre 2024, rispetto a novembre 2024, la produzione industriale è diminuita dell’1,1% nell’area dell’euro e dello 0,8% nell’Ue, secondo le prime stime di Eurostat, l’Ufficio di statistica dell’Unione europea. A novembre 2024, è cresciuta dello 0,4% nell’area dell’euro e dello 0,2% nell’Ue. A dicembre 2024, rispetto a dicembre 2023, è diminuita del 2,0% nell’area dell’euro e dell’1,7% nell’Ue. La produzione industriale media annua per l’anno 2024, rispetto al 2023, è diminuita dell’1,7% nell’area dell’euro e del 2,0% nell’Ue. A dicembre 2024, l’Italia ha registrato il -3,1% su novembre 2024 e il -7,1% su dicembre 2023.

Nell’area dell’euro a dicembre 2024, rispetto a novembre 2024, la produzione industriale è diminuita dell’1,9% per i beni intermedi, del 2,6% per i beni strumentali, dello 0,7% per i beni di consumo durevoli; è aumentata dello 0,5% per l’energia e del 5,1% per i beni di consumo non durevoli. Nell’Ue, la produzione industriale è diminuita dell’1,8% per i beni intermedi, del 2,0% per i beni strumentali, dell’1,0% per i beni di consumo durevoli; è aumentata dello 0,6% per l’energia e del 5,2% per i beni di consumo non durevoli.

Le maggiori diminuzioni mensili sono state registrate in Belgio (-6,8%), Portogallo (-4,4%) e Austria (-3,3%). Gli incrementi più elevati sono stati osservati in Irlanda (+8,2%), Lussemburgo (+6,7%) e Croazia (+6,3%). Nell’area dell’euro a dicembre 2024, rispetto a dicembre 2023, la produzione industriale è diminuita del 2,4% per i beni intermedi, dell’8,1% per i beni strumentali, del 2,2% per i beni di consumo durevoli, è aumentata dello 0,5% per l’energia e dell’8,3% per i beni di consumo non durevoli.

Nell’Ue, la produzione è diminuita del 2,3% per i beni intermedi, del 7,5% per i beni strumentali, dell’1,8% per i beni di consumo durevoli, è aumentata dello 0,6% per l’energia e dell’8,2% per i beni di consumo non durevoli. Le maggiori diminuzioni annuali sono state registrate in Austria (-9,5%), Italia (-7,1%) e Ungheria (-6,4%). Gli incrementi più elevati sono stati osservati a Malta (+14,4%), Irlanda (+10,1%) e Lituania (+7,6%).