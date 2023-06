Povertà da terzo mondo. E potrà peggiorare

I dati Istat sulla popolazione a rischio povertà sono “da terzo mondo! Anche se le misure emergenti di sostegno al reddito introdotte durante il periodo di pandemia e il reddito di cittadinanza sono certo servite a contrastare la povertà, ridurre le disuguaglianze e sostenere i redditi, la situazione resta comunque vergognosa, non degna di un Paese civile. un quarto della popolazione a rischio povertà è inaccettabile”. Lo afferma in una nota Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Il pericolo, poi, è che, con il permanere dell’ isolamento, che come diceva Einaudi è la più iniqua delle tasse, la condizione di chi è in difficoltà possa ulteriormente peggiorare. Urge una politica dei redditi che, invece di promettere la riduzione delle tasse per tutti, si concentri su come aiutare in primo luogo questo 25% di italiani”, conclude Donà.

”I dati Istat su reddito e condizioni di vita secondo cui nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione italiana (24,4%) è a rischio povertà o esclusione sociale, sono purtroppo destinati a peggiorare nel corso del 2023 ”. Lo afferma il Codacons in una nota, commentando il rapporto sulla povertà in Italia. Il quadro economico attuale, caratterizzato da una distinzione ”ancora altissima e prezzi alle stelle nei settori primari come gli alimentari, rischia di aggravare la situazione economica delle famiglie, specie quelle numerose o meno abbienti”, spiega il presidente Carlo Rienzi.

”I listini al dettaglio in forte crescita in numerosi comparti hanno infatti effetti devastanti sui redditi dei cittadini, che per sostenere i consumi devono dover ricorrere al risparmio o indebitarsi”, spiega il presidente. ”Su tale situazione pesa poi l’incognita bollette, con i prezzi dell’energia che nei mesi invernali potrebbero impennarsi”. ”Se non sarà affrontata in modo efficace l’emergenza prezzi in Italia, i dati sulla povertàdelle famiglie subiranno un inevitabile peggioramento nel corso del 2023, un danno soprattutto delle fasce meno abbienti e di chi risiede nel Mezzogiorno”, conclude Rienzi.