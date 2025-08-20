Porti e nomine. Patto per il Nord: Tra partiti e competenza… cosa prevale?

“Quando ci sono nomine in ruoli di grande responsabilità, come quelle dell’Autorità dei sistemi portuali, occorre privilegiare la competenza e non l’appartetenza politica, altrimenti si finisce con l’arrecare un danno alla collettività che chiede meritocrazia e non partitocrazia. Non è tanto questione di persone, ma di metodo. Il fatto che Salvini abbia proceduto da solo senza neppure consultarsi con la Regione Sicilia conferma quanto andiamo dicendo da tempo: dell’autonomia e del rispetto per i territori a Salvini non interessa nulla, sono bandiere che sventola solo a fini elettorali, per i pochi che ancora gli credono. Al Nord lo hanno capito, ma lo stanno capendo anche al Sud. La ‘Salvini Premier’ è un partito statalista e romanocentrico. Il popolo siciliano, anch’esso giustamente geloso e fiero della propria storia e della propria autonomia, farà quello che ha già fatto il popolo sardo facendo perdere alla Lega la rappresentanza in Consiglio regionale”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

credit foto michael-descharles-BmMABUWOJbY-unsplash