Pontida, il bastone e la carota sulla chimera autonomia. Nuovo rinvio…

Le pre-ntese sull’autonomia con le quattro regioni si faranno slittare la data auspicata che era stata fissata simbolicamente al 21 settembre, inizio del raduno leghista a Pontida. Il governo detta i tempi per le preintese da siglare con le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria su protezione civile, previdenza complementare e integrativa, professioni e sanità. Sul dossier sono impegnati in prima persona il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. In particolare si lavora al dossier alla luce della sentenza della Corte Costituzionale (192 del 2024) che, fanno notare fonti governative, non ha stoppato l’Autonomia ma solo deviato il percorso. Per quanto riguarda in particolare la sanità come materia Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) il suo passaggio alle Regioni è stato sbloccato proprio dalla sentenza della Consulta secondo la quale i Lea (Livelli essenziali di assistenza) sono classificabili come Lep.