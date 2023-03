Ponte sullo Stretto, primo step aggiornare 12 anni di costi. Rischio sisma? “Giappone è peggio”

“I costi” del Ponte sullo Stretto di Messina “li stiamo aggiornando. Ieri in Consiglio dei ministri il ritorno in vita di una società che si chiama Stretto di Messina, che da 9 scenderà a 5 componenti, affiancata da 9 massimi esperti tra rettori universitari e ingegneri di fama mondiale, che dovrà aggiornare i costi del 2011 al 2023”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a Radio Anch’io su Rai Radio 1.

In tema di Ponte sullo Stretto “la sismicita’ c’e’ in Italia come c’e’, peggio, in Turchia e in Giappone e ci sono ponti” in quei Paesi. “Il progetto del Ponte fu validato da societa’ italiane, spagnole, giapponesi e americane”, ha osservato.