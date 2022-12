Ponte sullo Stretto, l’unica emergenza e necessità italiana per Salvini

di Gigi Cabrino – È tornato su quella che ormai pare essere l’unica emergenza e necessità italiana il ministro Salvini: il ponte sullo stretto “un’opera non più rinviabile; è un intervento strategico e prioritario per il quale è necessaria una celere realizzazione” afferma Salvini – in audizione in commissione Ambiente a Palazzo Madama – ricordando la norma per la riattivazione della società in legge di Bilancio. Coinvolte sono Anas, Rfi, la regione Calabria e la regione Siciliana. “Il Ponte non è uno scherzo – dice Salvini poi replicando alle domande – è una cosa assolutamente seria”.