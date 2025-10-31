Ponte Stretto, la scappatoia del “visto con riserva”. “Non si e’ trattata di un’impugnazione”, il ritornello nell’esecutivo

Articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, regio decreto 12 luglio 1934: “Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sara’ trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sara’ presa in esame dal Consiglio dei ministri. Se esso risolve che l’atto o decreto deve aver corso, la Corte e’ chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva”.

Si basa su questa norma una possibile ‘exit Strategy’ del governo sul dossier Ponte sullo Stretto. Il convincemento nell’esecutivo e’ che la partita sia ancora aperta. Dopo circa sei ore di Camera di consiglio, alla fine dell’adunanza la Sezione centrale di controllo di legittimita’ della Corte dei conti ha deciso di negare il visto di legittimita’ sull’infrastruttura, comunicando che entro 30 giorni rendera’ note le sue motivazioni. Fonti parlamentari pubblicate che in un primo momento le ragioni del si’ e del no si equivalessero, poi e’ arrivata la ‘fumata nera’ sulla registrazione della delibera Cipess n. 41/2025, sul ‘Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria’”.

Matteo Salvini ha subito sentito Giorgia Meloni. La prima reazione dell’esecutivo e’ stata veemente. “Si e’ trattato dell’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento”, il commento a caldo del presidente del Consiglio. Furente anche il leader della Lega: “Una scelta politica piu’ che un sereno giudizio tecnico”.

Poi, dopo che Salvini ha svolto una riunione al Mit e ha incontrato il presidente del Consiglio e i Sottosegretari alla presidenza Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari (in videocollegamento l’altro vicepremier Antonio Tajani), la decisione di tenere toni piu’ bassi (anche per rassicurare i mercati), e di discutere sull’eventualita’ di convocare in tempi brevissimi un Cdm per rilanciare sull’opera e, quindi, di discutere la pubblicazione delle motivazioni della deliberata adottata ieri dalla Corte dei Conti corso, insomma, per cercare di evitare il muro contro muro, anche se resta l’intenzione di riportare il dossier in Cdm.

“Non si e’ trattata di un’impugnazione”, il ‘ritornello’ nell’esecutivo. Il timore, spiega un ‘big’ della maggioranza informata sul dossier, e’ che qualora si vada allo scontro con un potere dello Stato si possa, tra l’altro, imboccare la strada dei ricorsi. Contenuti che potrebbero aprire scenari pericolosi. Anche da qui la riflessione, ancora in itinere, su quale possa essere l’exit Strategy e quale lo strumento idoneo da utilizzare anche a livello normativo. Una delle strade praticabili la sintesi il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, parlando dell’eventualita’ che l’esecutivo possa assumersi “la responsabilita’ politica di superare i rilievi” della Corte dei Conti.