Pnrr, scanner e telecamere ovunque ma per il governo la Corte dei conti non deve mettere il naso sui progetti?

di Roberto Bernardelli – Il fatto è noto. La Corte dei Conti si è “permessa” di mettere il naso nei tempi e nei modi di attuazione del Pnrr. Apriti cielo. I magistrati stiano al loro posto, replica offesa la politica. Ma come, proprio quando la magistratura lavora andate a dire, cari politici, che così non si fa? Perderemo progetti, credibilità, reputazione ma non bisogna fare il mazzo ai partiti che governano male questo processo di spesa. Capirai!

Questa volta devo dire che condivido in pieno quanto afferma il segretario Pd della Toscana, il deputato Emiliano Fossi con un post su Twitter: “Vorrebbero mettere telecamere e scanner ovunque, per controllare ognuno di noi in ogni momento della vita. Ma non vogliono che la Corte dei Conti metta il naso nei progetti milionari del Pnrr che stanno gestendo. Tipo marchese del Grillo: Io so’ io e voi…”.

Vero. Anche se qui nessuno può dichiararsi indenne da critiche. Comuni, Regioni… di destra e di sinistra, sono da sempre imprigionati nel più becero centralismo. Se fossimo un paese dove l’autonomia detta le regole, le responsabilità sarebbero state già individuate. Invece…



Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord