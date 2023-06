Pnrr, Prima la Calabria. Ritardi si accumulano al Sud. A Reggio il maggior numero di tecnici, nel Mezzogiorno il 50% dei fondi

La fondazione Openpolis traccia la fotografia presente della distribuzione del Pnrr. Sono dati che non hanno bisogno di spiegazioni. Eccoli, in termini di distribuzione e di luci e ombre sulla capacità di spesa, in cui alcune aree del paese non brillano.

“Si tratta di importi per i piccoli comuni che devono portare a compimento dei progetti Pnrr.

760 amministrazioni potranno accedere a questi importi.

In Calabria il maggior numero di tecnici (148), in Piemonte più comuni beneficiari (108).

Il 50% dei fondi andrà alle amministrazioni del mezzogiorno.

Il tema dell’efficienza della pubblica amministrazione ritorna ciclicamente al centro del dibattito. La quantità di personale preposto per un determinato comparto e le competenze sono aspetti cruciali per il funzionamento della macchina amministrativa. Non soltanto per le operazioni ordinarie ma anche per quelle straordinarie, come quelle legate agli investimenti di lungo periodo.

L’accesso e l’utilizzo dei fondi del piano di ripresa e resilienza (Pnrr) ne è un chiaro esempio. Abbiamo già parlato delle difficoltà delle amministrazioni locali in questo senso, legate dal un lato alla capacità di presentare progetti ammissibili e dall’altro alla loro concreta realizzazione. Come approfondisce Svimez, nelle fasi di attuazione delle opere pubbliche si accumulano spesso ritardi, in particolare nelle aree del sud. Portare a compimento gli interventi infrastrutturali entro i tempi previsti è però un aspetto cruciale per non rischiare di perdere l’accesso a parte dei fondi europei”

“Le regioni in cui le amministrazioni assumeranno più tecnici sono Calabria (148), Campania (126) e Marche (114). I valori minori in Emilia-Romagna (17), Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (2). Se si considera invece il numero di comuni beneficiari di questo intervento, la maggior parte si concentra in Piemonte (108) seguito da Calabria e Marche (91). Negli enti valdostani non ci saranno assunzioni”.