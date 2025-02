Pnrr, Cottarelli: I Comuni hanno fatto belle le piazze. Niente di più…

“L’effetto vero del Pnnr si dovrebbe vedere nell’aumento della capacità produttiva, ma ci vuole del tempo. E’ anche vero che la qualità delle riforme realizzate non è eccelsa e che ci stiamo realizzando più lentamente del previsto gli investimenti previsti dal Piano”. Lo spiega in un’intervista alla Stampa l’economista Carlo Cottarelli, dove parla dal contributo alla crescita del Pil che ci aspetterebbe dal Pnrr. “La maggior parte di questi progetti non hanno niente a che fare col rafforzamento della capacità produttiva del Paese. Nel Pnrr ci sono tante cose che servono a rendere il paese più bello e più carino e le città più vivibili – evidenzia – ci sono interventi che stanno facendo i comuni, che per esempio mettono a posto la piazza del paese o realizzano la casa di comunità, ma nulla di più”. Secondo Cottarelli il Pnrr “ha avuto un ruolo importante nel 2020-2021 come effetto di annuncio per ridare fiducia, per dare soldi all’Italia ed evitare una crisi finanziaria, ma l’impatto sulla domanda ci sarebbe stato probabilmente con qualunque tipo di spesa – spiega – Quanto all’impatto sulla capacità produttiva degli investimenti e delle riforme questo per ora non si vede e sinceramente ho qualche dubbio che si veda alla fine perché sarebbe servita una vera riforma della pubblica amministrazione che non c’è stata”. Il ministro Foti ipotizza a breve una nuova richiesta di revisione del piano. “Non credo si possa negoziare un’altra revisione con la Commissione. Fare adesso un’altra revisione del Piano, calcolando che siamo a febbraio, che la negoziazione con l’Europa porterebbe via almeno 3-4 mesi e che il piano scade tra 16 mesi, non credo ne valga la pena – conclude – Può solo servire al governo ad evitare la brutta figura di dire non ce l’abbiamo fatta”.