Più della metà degli italiani contrari all’invio di armi in Ucraina

Più della metà degli italiani è contrario all’invio delle armi all’Ucraina, mentre il 57.4% sostiene le ragioni di Kiev nel conflitto con la Russia. Porta a Porta pubblica il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, relativo alla percezione degli italiani sulla guerra tra Russia e Ucraina insieme al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Inoltre Alessandra Ghisleri ha sondato anche l’opinione degli italiani su alcuni aspetti del conflitto tra Russia e Ucraina e sull’eventuale coinvolgimento italiano.

Alla domanda se ritiene, nel conflitto tra Russia e Ucraina, prevalenti le motivazioni russe o quelle ucraine, il campione di Euromedia ritiene prevalenti per il 57.4% le ragioni ucraine, mentre il 14.8% quelle russe. Il 27.8% dichiara di non sapere o non voler rispondere. Sull’invio di armi all’Ucraina il 50.4% degli italiani è contrario, favorevole il 36%. Il 62.5% degli italiani ritiene in pericolo i confini europei mentre il 26.4% li ritiene sicuri. Per quanto riguarda l’ipotesi che un incidente nell’attuale conflitto possa provocare una guerra nucleare ben il 71.8% ritiene che ciò possa accadere. Infine gli italiani sarebbero disposti per il 64% a rinunciare al gas russo pur di mettere in difficoltà l’economia russa con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.