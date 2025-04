Piepoli: “Italiani indifferenti. Futuro considerato immutabile. Come i romani. Dopo 20 secoli ancora panem et circences”

di Cassandra – In una stimolante intervista di Mario Calabresi sul Corriere, Nicola Piepoli racconta la sua vita di studioso delle opinioni e della società italiana. Spiega come è nata la passione per i sondaggi, i criteri scientifici che lo hanno ispirato.

Ma il passaggio più stimolante forse è questo, proprio verso la fine del suo dialogo.

Calabresi scrive: “Gli chiedo come siano cambiati gli italiani in questi sessant’anni in cui li ha studiati ogni giorno”. Ecco la risposta dello studioso: “Sono diventati in un certo senso più simili ai romani che ai milanesi. Cioè indifferenti, nel senso che gli diede Alberto Moravia. Cosa significa indifferenza? Indifferenza alla politica, al sociale, indifferenza al futuro. O, se preferisci, paura del futuro. Perché il futuro è considerato come qualcosa di immutabile e non come ciò che è in realtà: la somma delle volontà esistenti. Il futuro siamo noi, questa è la cosa più importante da insegnare a un bambino».