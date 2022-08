PIEMONTE, PREVISIONI DI ASSUNZIONI IN CRESCITA. MA…

di Gigi Cabrino – Unioncamere Piemonte ha pubblicato i dati delle ricerche effettuate sulle previsioni di assunzione delle imprese piemontesi ad agosto e nel trimestre agosto ottobre.

I dati paiono incoraggianti, oltre 19mila le richieste di personale, pur nelle incertezze del periodo legate alle tensioni internazionali e all’aumento dei costi di energia e materie prime.

“Sono 19.450 i lavoratori ricercati dalle imprese piemontesi per il mese di agosto 2022 e 91.590 per l’intero trimestre agosto-ottobre. Rispetto a un anno fa le previsioni delle imprese sono in crescita con +2.210 assunzioni programmate nel mese (+12,8%) e +7.660 nel

trimestre (+9,6%). Il confronto con il mese precedente registra, invece, una flessione della domanda di lavoro dovuta alla naturale stagionalità (-11.540 entrate)”.

Continua Unioncamere Piemonte: “Il 67,8% delle entrate delle aziende piemontesi riguarderà lavoratori dipendenti, il 24,9%

lavoratori somministrati, l’1,4% collaboratori e il 5,9% altri lavoratori non alle dipendenze”.

Ma quanto lavoro e quanta occupazione in più si potrebbe essere se le tasse restassero a casa nostra?