Piemonte in ginocchio. Ospedale da campo al Valentino

Proseguono i lavori per allestire un ospedale da campo nel quinto padiglione di Torino Esposizioni, nel Parco del Valentino. Questa mattina la protezione civile ha trasportato nella struttura dei moduli che serviranno a realizzare i sevizi igienici per i pazienti. All’interno del padiglione verranno poi montate delle tende, dove verranno ospitati i pazienti Covid a bassa intensita’. La decisone di allestire il nuovo ospedale al Valentino nasce dalla necessita’ di non sovraffollare ulteriormente i nosocomi ormai al limite.