Petizioni dei cittadini, il sito della Camera per raccogliere le richieste del territorio. Ma che fine faranno?

Giovedì 15 maggio, in applicazione del parere approvato lo scorso 19 febbraio dalla Giunta per il Regolamento, presieduta dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è possibile presentare petizioni anche attraverso una piattaforma on line dedicata, disponibile sul sito (https://www.camera.it/leg19/468?idLegislatura=19), con accesso mediante credenziali SPID o carta d’identità elettronica. Attraverso la piattaforma i cittadini italiani possono inviare alla Camera una petizione, nonché consultare quelle già presentate e sottoscriverle. La possibilità di presentare le petizioni anche on line, rendendo più agevole l’esercizio di questo diritto previsto dalla Costituzione, favorisce la comunicazione dei cittadini con l’Istituzione parlamentare.

Un nobile tentativo di far arrivare la voce dei territori a Roma. E poi, le petizioni che fine faranno?