Persino il Pd: in Lombardia la Lega ricorda Miglio ma sono lontanissimi da lui

“Quale Lega chiede oggi di ricordare, a 20 anni dalla morte, il professor Gianfranco Miglio? Quella guidata dal capo dei sovranisti europei Matteo Salvini, quella che va a braccetto con Marine Le Pen e con Orban? Il pensiero di Miglio è lontanissimo dalle posizioni odierne della Lega della Lombardia, ed è con grande imbarazzo che i consiglieri regionali leghisti chiedono di celebrarlo. Pochi giorni fa ho partecipato a un convegno sulla figura del professore e, non a caso, tra i politici invitati c’erano i governatori Bonaccini e Zaia, mentre non ce n’era uno della Lega della Lombardia, perché non erano stati invitati, ormai idealmente troppo lontani da quello che un tempo, per un periodo, avevano considerato come il proprio intellettuale di riferimento”.Lo dichiara il consigliere del Pd in Regione Lombardia Pietro Bussolati dopo la votazione a larga maggioranza, oggi in Consiglio regionale della Lombardia, di una mozione che invita la Regione a ricordare la figura del professor Gianfranco Miglio a venti anni dalla sua morte.