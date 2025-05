Perché la Spagna riduce orario di lavoro e a parità di salario cresce

La Spagna va nella direzione di ridurre l’orario di lavoro a parità di salario. Il governo Sanchez introduce così la settimana corta, passando da da 40 a 37,5 ore, senza ritoccare al ribasso il salario. La ministra del Lavoro, Yolanda Diuaz, ha affermato che “aiutiamo a far sì chi le persone siano un po’ più felici”, rendendo possibile ai lavoratori a evitare di non riuscire “quasi a stare con i loro figli semplicemente perché non hanno tempo”.

La proposta del Governo ora passerà all’esame del Parlamento, mentre un’iniziativa analoga in Italia troverebbe ostacoli non indifferenti. Persino il Corriere della Sera commenta che ” la produttività, cioè il prodotto per ogni ora lavorata, in Italia aumenta al rallentatore, meno degli altri Paesi europei. E per potersi permettere una riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio servirebbe un aumento di produttività”.

Detto tutto.

In più viene sottolineato il peso di quel potere d’acquisto che va all’indietro e che è al di sotto di quello del 2008. Salari bassi, inflazione e necessità di arrotondare con gòli straordinari, soprsattutto per il 60% di part time involontari, non consentono di vedere raggiungibile l’obiettivo spagnolo.