Perché con l’era digitale non tagliamo 1 milione di dipendenti pubblici?

di Giancarlo Rodegher – Da ex dirigente ed ex imprenditore conosco molto bene la burocrazia italiota e sono arrivato anche a capire perché esiste.

La sinistra da sempre come i sindacati hanno tutelato i lavoratori statali perché loro bacino di voti.

Ma per avere un certo bacino di voti hanno dovuto intasare le istituzioni e gli uffici di tutti i settori pubblici di gente e dare loro un lavoro.

Ritengo che con l’avvento dell’era digitale degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici se ne potrebbe fare a meno di almeno 1 milione tondo tondo.

Infatti la burocrazia si nutre di alti funzionari dai poteri illimitati, ( vedi scarcerazioni ….) di dirigenti nei vari ministeri ( in grado di manovrare le leggi ed i regolamenti, nonché i decreti attuativi) di funzionari in vari settori della pubblica amministrazione che rallentando le pratiche favoriscono le bustarelle o nel caso del settore doganale lo scambio di favori tra chi deve controllare e chi deve essere controllato facilitano l’andamento del lavoro rendendolo quasi normale.

Gli esempi potrebbero sprecarsi, ma è per rendere l’idea che questo paese è orami destinato ad un suo tramonto perché nessuno lo vuole veramente cambiare.

Il ” povero ” Palamara mi sta quasi simpatico perché innocentemente, ma io dico colpevolmente, dice che era prassi normale seguire accordi tra le varie correnti della Magistratura.

Il re è nudo? No, c’è di peggio e tutti lo sospettiamo.

I politici hanno fatto e fanno Leggi che nel tempo rendono vani qualsiasi tentativo di giustizia o di ordine o di sicurezza. 160.000 norme sono una pazzia tutta italiota.

Mattarella, bontà sua, ha esternato sulla Giustizia, ma con le parole non si cambia nulla. L’unico effetto ottenuto è stato quello di molte dimissione dall’ANM vero e proprio crogiuolo mafioso il quale così facendo pensa di mettere in difficoltà tutto il sistema giudiziario affinché poco o nulla venga cambiato. E’ uno spettacolo miserevole. Invece di stare al loro posto e mettere nero su bianco che in futuro tutto sarà fatto sulla base della meritocrazia e delle competenze dei singoli magistrati si scappa per non cedere a qualsiasi cambiamento.

Lo schifo continua.