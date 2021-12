Per Tridico è normale avere giovani in pensione a 70 anni

di Cassandra – I giovani che entrano oggi nel mercato del lavoro andranno in pensione a 70 anni e l’Inps prevede “un aumento dell’aspettativa di vita di due mesi ogni due anni dal 2033 e di tre mesi ogni due anni dal 2040” E, dunque, è “normale” che ci sia quella previsione. Così il presidente dell’istituto Pasquale Tridico durante la registrazione di Porta a Porta.

Per Tridico non esiste il residuo fiscale né la previdenza regionalizzata. E’ inutile. Il sistema non cambia. Esiste solo la casta. E non esiste nemmeno la doppia tassazione sulle pensioni.