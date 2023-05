“Per l’Emilia Romagna prendano i soldi del pnrr”

“L’emergenza in Romagna? Qui ci vuole una barca di soldi”, il governo “li prenda da Pnrr, fondi di solidarietà europea, contributi straordinari. Ma fissiamo subito come si spenderanno e si metta in piedi un meccanismo di procedure efficace e trasparente”. Queste le parole di Pier Luigi Bersani ad ‘Agorà’ su Rai 3. Nella ricostruzione “non cerchiamo soluzioni che scavalchino il territorio. Perché lì c’è una forza vera che va fatta esprimere. Ripeto: le procedure ci sono. Prendete quelle del terremoto Emilia-Romagna di 11 anni fa”.