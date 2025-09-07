PER IL NORD, NOI – Il 13 settembre la Gazebata Federale del Patto per il Nord nelle piazze del territorio

Patto per il Nord sarà presente, attraverso numerosi gazebo informativi, in diverse piazze della provincia per una giornata dedicata a ridare voce e azione ai cittadini del Nord, traditi e abbandonati dalla politica di questi ultimi anni.

Il Nord vive una fase di profonda difficoltà di rappresentanza politica: le comunità locali non si sentono ascoltate e i problemi quotidiani del territorio sono spesso ignorati, mentre la politica romana concentra la propria attenzione su progetti faraonici, lontani dalla realtà concreta delle nostre città e dei nostri paesi.

Con la Gazebata Federale, Patto per il Nord riporta al centro del dibattito politico i temi fondamentali della questione settentrionale: residuo fiscale, lavoro, taglio delle tasse, autonomia decisionale dei territori. La nostra proposta è chiara: restituire ai cittadini del Nord il diritto di essere protagonisti del proprio futuro.

«Non si tratta di una passerella politica, ma di un momento di azione. Vogliamo che chiunque possa avvicinarsi a Patto per il Nord per costruire la nuova classe politica di quel territorio più produttivo d’Italia e d’Europa, che oggi rischia di impoverirsi per colpa di opere infrastrutturali decise dallo Stato centrale. Solo ripartendo da qui sarà possibile non dipendere dalle scelte altrui», sottolinea il Segretario Federale Paolo Grimoldi.

Se il generale Vannacci rivendica mezzo milione di voti, ha ragione a pensare a un partito suo: faccia lo strappo, si assuma la responsabilità, non resti semplicemente una quota della Salvini Premier. Allo stesso modo, il Presidente Attilio Fontana, che si avvia alla conclusione del suo ultimo mandato, dica chiaramente quale futuro vuole intraprendere: se continuare su questa strada, o se avere il coraggio di rimettere davvero al centro i territori. Perché il Nord non ha bisogno di slogan o illusioni, ma di scelte coraggiose e concrete.

Il nostro messaggio è semplice: chi oggi non si riconosce più nella Salvini Premier, chi vuole tornare a dare voce alle comunità locali, in Patto per il Nord è il benvenuto. Perché tra il dire e il fare c’è un movimento che sta rimettendo radici autentiche nei territori, e questo è ciò che conta.

La nostra bussola resta fatta di discrezione, disciplina e dovere. Il nostro Paese, la nostra Regione, la nostra Provincia hanno bisogno di uomini silenziosi, etici e visionari. C’è una missione da compiere, ci sono territori da salvare. Ed è qui che noi stiamo lavorando.

Presso i gazebo che verranno allestiti nelle piazze, i rappresentanti del Patto per il Nord raccoglieranno anche il dissenso dei cittadini verso la costruzione intempestiva e priva di ragionevolezza del Ponte sullo Stretto di Messina.