PER IL NORD, INSIEME – Patto per il Nord, il 1° congresso federale a Treviglio si avvicina. Grimoldi: Prima le ragioni del Nord

di Paolo Grimoldi – La Lega non esiste più. Oggi esiste la “Lega” Salvini Premier che è una cosa completamente diversa. Se ti presenti alle elezioni e dici che abbassi le accise e invece le aumenti… Se ti presenti alle elezioni e dici che la schifezza Fornero va cancellata dalla faccia dalla terra e poi invece la schifezza Fornero diventa sacra e inviolabile e meravigliosa…. dice che vuoi abbassare le tasse e le aumenti… dici che vuoi togliere i caselli autostradali e poi li aumenti quattro volte e ne metti di nuovi, uno sulla Milano-Meda e uno sulla Corda Molle a Brescia, per finanziare il ponte di Messina…. Dici che vuoi sostenere i frontalieri ma poi tassi i frontalieri compreso il tassare lo smart working.. dici che sei contro il ponte di Messina e poi lo fai…. Ebbene l’elettore del Nord non va più a votare. Ecco perché è nato Patto per il Nord. Perché abbiamo un grande difetto, non aver cambiato idea, non aver dimenticato il sapore della libertà, di essere rimasti coerenti e continuare la battaglia per lasciare i soldi sul territorio e pubbliche amministrazioni dove conti la meritrocrazia, altrimenti… a casa.

Fissate bene la data: 15 – 16 novembre 2025, primo congresso federale di Patto per il Nord. Evento ospitato al Teatro Nuovo, Piazza Garibaldi a Treviglio (BG). Da Nord a Nord, uniti da un’unica visione: dare voce ai territori. Il Congresso di Patto per il Nord è solo l’inizio. Patto per il Nord. Il futuro comincia adesso. PER IL NORD, INSIEME.