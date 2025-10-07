Pensioni, già si rimangiano la parola di bloccare l’innalzamento automatico dell’età pensionabile

Il blocco dell’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per la vecchiaia e per gli anni necessari ad accedere alla pensione anticipata nel 2027 solo per chi ha compiuto i 64 anni costerebbe 1,5 miliardi il primo anno e due miliardi a regime invece degli oltre tre miliardi a regime che costerebbe rimuovere l’aumento dei requisiti per tutti. Secondo quanto spiegano fonti al lavoro sul dossier, si sta ragionando sulla possibilità di lasciare fuori dal blocco dell’aumento “automatico” previsto dalle norme sul collegamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita chi avendo raggiunto almeno i 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne un anno in meno) non abbia però compiuto 64 anni. Si lavora però anche ad altre ipotesi, tra le quali lo scatto di uno scalino più basso nel 2027 con un solo mese in più e uno o due nel 2028.