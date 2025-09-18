Pensioni 3/ Basta mettere mano alle pensioni, il Nord è in attivo

E’ vero che il numero delle pensioni erogate in Italia ha superato quello degli occupati, ma poi le tabelle dicono altro. E la stessa Cgia, dentro il servizio, lo rileva, anno dopo anno. Dicono senza equivoci che il Nord è in attivo, in rosso c’è il Mezzogiorno. In altre parole, il dare e l’avere del settentrione regge il sistema previdenziale italiano. Non ci sarebbe bisogno della Fornero. Nè di aggiustamenti tramite Tfr.

In virtù degli ultimi dati disponibili, nel Mezzogiorno si pagano più pensioni che stipendi, ma nel giro di qualche anno il sorpasso è destinato a compiersi anche nel resto del Paese. Secondo alcune previsioni, entro il 2028 sono destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età 2,9 milioni di italiani, di cui 2,1 milioni sono attualmente occupati nelle regioni centro-settentrionali. Solo che se il Nord fino ad oggi può contare su un buon tesoretto, chi andrà a coprire le pensioni del Mezzogiorno?

La Cgia ricorda che Lecce, Napoli, Messina, Reggio Calabria e Palermo le realtà più “assistite”.

Dall’analisi del saldo tra il numero di occupati e le pensioni erogate nel 2022, la provincia più “squilibrata” d’Italia è Lecce: la differenza è pari a -97mila. Seguono Napoli con -92mila, Messina con -87mila, Reggio Calabria con -85mila e Palermo con -74mila. Va segnalato che l’elevato numero di assegni erogati nel Sud e nelle Isole non è ascrivibile alla eccessiva presenza delle pensioni di vecchiaia/anticipate, ma, invece, all’elevata diffusione dei trattamenti sociali o di inabilità.

Ma la crisi colpisce anche il Nord, che perde posti di lavoro e di conseguenza, contributi. Infatti oggi ci sono 11 province settentrionali che al pari della quasi totalità di quelle meridionali registrano un numero di pensioni erogate superiore alle buste paga corrisposte dagli imprenditori.