Pensioni 2/ Perché tassate due volte l’assegno previdenziale? Un caso unico al mondo

di Cassandra – Le pensioni, già frutto di contribuzione tassata in origine, sono tassate una seconda volta quando viene erogato l’assegno previdenziale. Quello che dunque ho accantonato, e va a costituire il mio tesoretto per la mia vecchiaia, lo Stato si prodiga a tassarlo di nuovo, come fosse un bene di lusso, come se fossero gli interessi sui risparmi.

Due volte fessi. Non bastasse, ora vogliono anche prendere la quota di Tfr e metterlo in fondi pensione perché le nostre, di pensioni, non sanno come garantircele, evidentemente. Rendite sempre più basse, due Paesi divisi tra chi versa contributi e chi no. Invalidità concentrate in aree geografiche, sempre le stesse, e nessuno che bonifica questo caos. Più semplicemente cercano la strada più breve per non toccare lo status quo e infilare le mani dello Stato dentro i nostri diritti.

Il paradosso italiano è che spostano di anno in anno in avanti l’età pensionabile, gli assegni non crescono, con la ragione che bisogna mettere in sicurezza il bilancio pubblico. Ma come? Il nodo vero è separare previdenza da assistenza, non sono gli anziani il problema.

Di più: al Nord oltre al residuo fiscale, c’è anche un residuo previdenziale costituito dalla differenza tra i contributi versati e l’assegno erogato. In più, l’assegno viene di nuovo tassato una volta percepito.

A nessuno viene in mente di chiedere la detassazione delle pensioni? Come mai? Così non solo il Nord paga due volte le tasse, ma la pensione la vede decurtata o spostata in là negli anni per coprire buchi altrui.

Come mai non si separa ancora il bilancio Inps delle entrate e delle spese relative alla parte previdenziale rispetto a quella assistenziale?

Perché non si ha il coraggio, per riformare davvero, di costituire casse previdenziali macroregionali, per garantire sul proprio territorio pensioni eque in relazione ai contributi versati? Solo allora, nel caso di surplus, può scattare la solidarietà, ma non c’è giustizia sociale se si toglie a chi versa per dare laddove lo Stato se ne lava le mani, non controlla, non vigila, non interviene.