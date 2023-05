Pensioni 1 – Meloni non vuole la bomba sociale. Bernardelli: Ma intanto chi paga? Il Nord chiede giustizia sociale

di Roberto Bernardelli – Vogliono evitare la bomba sociale previdenziale. E allora inizino a regionalizzare la previdenza, a dividerla dall’assistenza e dare giustizia sociale al Nord che sostiene il sistema pensionistico dell’Italia, e del Sud in particolare. Volevano abolire la Fornero, non l’hanno fatto. Hanno proposto ai pensionati del Nord, la genialata di Salvini, di andare a vivere in Calabria perché lì il costo della vita è diverso. Ora la premier Meloni parla di bomba sociale da scongiurare. Il Sud ha più pensionati che lavoratori. Questo non è un problema? E ha più invalidi che tutto il Nord. Chi paga? A livello nazionale il numero delle pensioni erogate agli italiani (pari a 22 milioni e 759 mila assegni) ha superato la platea costituita dai lavoratori autonomi e dai dipendenti occupati nelle fabbriche, negli uffici e nei negozi (22 milioni 554 mila addetti). I dati sono riferiti al 1° gennaio 2022. La situazione più “squilibrata” si verifica nel Mezzogiorno. Se nel Centro-Nord – con le eccezioni di Liguria, Umbria e Marche – i lavoratori attivi, anche se di poco, sono più numerosi delle pensioni erogate dall’Inps e dagli altri istituti previdenziali, nel Sud il sorpasso è già avvenuto: queste ultime, infatti, superano i primi di un milione e 244 mila unità (vedi Tab.1). A dirlo era pochi mesi fa l’Ufficio studi della Cgia. Tra il 2014 e il 2022 la popolazione italiana nella fascia di età più produttiva (25-44 anni) è diminuita di oltre un milione e 360 mila unità (-2,3 per cento). Per quanto concerne il risultato “anomalo” del Sud, va segnalato che, rispetto alle altre ripartizioni geografiche d’Italia, il numero degli occupati è sensibilmente inferiore. Va infine evidenziato che il risultato di questa analisi è sicuramente sottodimensionato; ricordiamo, infatti, che in Italia ci sono poco più di un milione e 700 mila occupati che dopo essere andati in pensione continuano, su base volontaria, a esercitare ancora l’attività lavorativa in piena regola. Poi, vogliamo anche ricordare la governo, all’Inps, che siamo il solo paese d’Europa che tassa due volte le pensioni? Prima in busta paga e poi ancora sulle rendite previdenziali? Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord