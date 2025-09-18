Pensioni 1 / Come in Unione Sovietica? Prelievo “forzoso” del Tfr verso i fondi pensione. Patto per il Nord: Stato illiberale

“Solo ad una formazione statalista e illiberale come la ‘Salvini Premier’ poteva venire in mente che lo Stato, approfittando del silenzio assenso del lavoratore, quindi senza la volontà esplicita del lavoratore, sottraesse il suo Tfr alle imprese per destinarlo automaticamente ai fondi pensione”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Il Tfr – continua la nota – oggi rimane in azienda e rappresenta una forma di autofinanziamento a basso costo, soprattutto per le Pmi. Obbligare il conferimento ai fondi significa togliere questa risorsa. Senza il Tfr in azienda, le imprese devono ricorrere a prestiti o altre fonti di finanziamento più onerose. Quindi più dipendenza dalle banche. Le grandi aziende avranno un contraccolpo più controllato mentre le piccole soffriranno di più: è una misura che quindi colpisce soprattutto il tessuto delle Pmi del Nord. Il meccanismo che il segretario e il vicesegretario della ‘Salvini Premier’ vorrebbero attuare è perverso. Tolgono liquidità alle imprese; le imprese dovranno finanziarsi ad interessi più alti chiedendo prestiti alle banche; questi interessi aumenteranno gli introiti delle banche e poi Salvini andrà in tv a dire che bisogna punire le banche perché guadagnano troppo”.