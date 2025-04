Peggiora il deficit pubblico Usa

Il deficit pubblico e’ aumentato significativamente nei primi sei mesi dell’anno fiscale negli Stati Uniti, compreso l’inizio della nuova presidenza di Donald Trump, che ha promesso di ridurlo, secondo i dati del Dipartimento del Tesoro pubblicati oggi. Donald Trump, insediatosi il 20 gennaio, ha lanciato il miliardario Elon Musk in un attacco all’amministrazione federale, chiedendogli di ridurre il numero di dipendenti pubblici, le missioni e la spesa. Tra ottobre 2024 e marzo 2025, la prima meta’ dell’anno fiscale 2025, il deficit di bilancio e’ aumentato del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 1,3 trilioni di dollari. I ricavi sono aumentati del 3%, arrivando a 2,3 trilioni, ma le spese sono balzate del 10%, arrivando a 3,6 trilioni. Si tratta del secondo deficit peggiore registrato negli Stati Uniti in questo periodo; il precedente risale alla prima meta’ del 2021, nel pieno della pandemia di Covid. Il suo ampliamento e’ dovuto principalmente all’aumento dell’onere del debito e della spesa per programmi come Medicare per gli anziani. I dati del Dipartimento del Tesoro mostrano che i dazi imposti sui prodotti cinesi dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump hanno iniziato a generare entrate aggiuntive nel periodo in questione: dai 6 ai 47 miliardi di dollari. I funzionari del Dipartimento del Tesoro hanno detto ai giornalisti che solitamente intercorre un mese tra l’entrata in vigore di una nuova tariffa e la riscossione delle entrate. Tuttavia, non hanno voluto fornire informazioni sull’impatto sulle finanze pubbliche dei tagli alla spesa proposti dai team di Elon Musk.