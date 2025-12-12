Pedaggio su Milano Meda: la doccia fredda dell’assessore leghista ai sindaci. Va pagato

“Se qualcuno davvero si aspettava un’apertura di Regione Lombardia sulla gratuità del pedaggio di Pedemontana sulla Milano-Meda è rimasto deluso. I 14 sindaci invitati al cospetto dell’assessora di competenza Claudia Terzi (più tre sindaci della Tratta B2 che non avevano aderito all’ordine del giorno che ha portato all’incontro) avrebbero ascoltato dalle parole della Terzi che la gratuità del pedaggio sarebbe impossibile dal punto di vista normativo. Lo riferisce Andrea Monti, sindaco leghista di Lazzate, a poche ore dal confronto”. Inizia così il racconto su MBnews su una delle più contoverse e irritanti questioni che coinvolgeranno milioni di cittadini e lavoratori che quella superstrada l’hanno già pagata quando venne realizzata, con i nostri soldi, appunto.

L’incontro era stato richiesto dai Sindaci di 14 Comuni (Lazzate, Arosio, Bovisio Masciago, Lentate sul Seveso, Bregnano, Mariano Comense, Cantù, Misinto, Carugo, Novedrate, Cermenate, Rovellasca, Cogliate, Vertemate con Minoprio) che hanno condiviso un documento con a tema il pedaggiamento della tratta B2, che “solleva preoccupazioni sia per l’impatto economico sugli utenti abituali sia per l’impatto ambientale e viabilistico nei territori interessati”, chiedendo pertanto di prevedere “un criterio equo nell’applicazione di eventuali misure di esenzione o agevolazione”. Il documento considera, inoltre, opportuno “uno studio di fattibilita’ che quantifichi l’impatto economico sul Piano Economico Finanziario della infrastruttura e l’eventuale aggravio sul bilancio della regione dei seguenti possibili interventi/correttivi: universale gratuita’ della tratta B2; totale e/o parziale esenzione del pedaggio, con la precisazione che l’ipotesi sub sia riservata a utenti abituali, con o senza differenziazioni basate sulla tipologia del veicolo”.

Ma tanto, la strada sembra già segnata dalla politica. Paga, somaro lombardo.