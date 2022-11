Pd in pappa. Fratelli d’Italia rampante. A chi la Lombardia?

Crescono di fatto in due, agli estremi. Da una parte i 5 Stelle che stanno erodendo consenso a sinistra, e dall’altra Fratelli d’Italia che va verso il 30% di consensi, sulla carta. Stabile la Lega, mentre Terzo polo e Forza Italia viaggiano quasi insieme. In vista delle elezioni regionali, tutto può cambiare, soprattutto in Lombardia. Letizia Moratti è in piena campagna elettorale, tutte le associazioni di categoria l’accolgono a braccia aperte ma è presto per capire se la pancia dei lombardi esprime gradimento nei suoi confronti.

Dal Pd escono nomi da classici dirigenti di partito lì da quando sono nati. La Lombardia non è in grado di esprimere una leadership forte a sinistra così come a destra. Basterà Meloni, ora di arrivare ancora in piedi con vento in poppa questa primavera, per dare forza al centrodestra lombardo, con Fontana di nuovo buono per tutte le stagioni?

Il Terzo polo tiene, e consolida la sua posizione…