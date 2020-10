Pazzesco: 5 miliardi per la cassa integrazione post Covid ma 7 miliardi per lavoro e meno tasse al Sud

di Monica Rizzi – Due cose non ho capito. Dove sono i partiti del Nord, gli alfieri dell’autonomia? Evidentemente imboscati. L’annuncio del ministro dell’Economia, Gualteri, non ha suscitato alcuna reazione.

“… con quasi 6 miliardi finanziamo e mettiamo a regime la decontribuzione del 30% per tutti i lavoratori nel Mezzogiorno, partita proprio questo mese con il decreto agosto. Contratti di espansione, part time verticale e altre misure importanti si affiancheranno ai 5 miliardi che garantiranno la Cassa integrazione e chi ne avra’ bisogno anche nel 2021”. E non solo, c’è anche “1 miliardi rifinanziato per il 2021 per il credito d’imposta nel Mezzogiorno”.

E’ vero che governatori e partiti sono tutti concentrati sulle misure anti covid, ma non avevano finito di parlare giusto qualche giorno fa di autonomia e favole simili per il Nord col ministro Boccia? Basteranno 5 miliardi per coprire le casse integrazioni dei lavoratori che soprattutto al Nord hanno subito i danni collaterali da covid assieme alle imprese?

Nord, svegliati!

Monica Rizzi – Segretario organizzativo Federale Grande Nord