Patto per il Nord verso il Congresso – 11 / Bernardelli: Diffidate dai camaleonti dell’autonomia

di Roberto Bernardelli . Diffidate dai camaleonti dell’autonomia. Arrivano all’ultimo minuto per strappare un sogno! Quello che può far diventare grande un paese, che fa la differenza tra chi si rassegna e chi ha la forza vitale per raggiungere la libertà. Ma se non hanno fatto nulla fino ad ora, cosa possono fare ora a distanza di anni=

Il Nord addirittura c’è chi ha voluto cancellarlo dalla geografia politica, per avere i voti del Sud! Ma c’è chi, come Patto per il Nord, vuole far tornare grande la propria terra perché la questione è aperta. Pensioni, lavoro, casa, scuola, impresa, tasse, strade. Il sogno che rilanciamo r come motivo di orgoglio, di bandiera di un popolo, per noi si chiama Nord e passa per la conquista dell’autonomia, verso il federalismo.

Ecco perché siamo un punto di riferimento per gli ideali traditi. Gli altri sono solo camaleonti.

Fateci caso: il federalismo è scomparso dal dibattito, la responsabilità di spesa è un fantasma, il superamento del centralismo è un tabù. Le priorità? Si va dalla difesa della razza al tormentone delle espulsioni in 24 ore, al ponte sullo Stretto fino alla magia di ristabilire per gli italiani tutte le priorità. Populismo canaglia. Certo, padroni a casa nostra, ma in uno stato libero, in un Nord libero, con i suoi 113 miliardi di residuo fiscale, per vedere i nostri cittadini venire prima di qualsiasi cosa. L’autonomia è il nostro faro, ce lo insegna la Svizzera, che con poche regole chiare, tassa i cittadini per uno scopo, senza trasferire i loro soldi a chi evade e non produce reddito.

Il primo punto all’ordine del giorno di un politico che ha a cuore la libertà non può che essere la liberazione fiscale del Nord! Tutto il resto è minestra elettorale che ci riporta a scontri tra destra e sinistra, promettendo più soldi per tutti. I cettolaqualunque della lega come dei grillini o del pd, o del populismo destrorso si sgolano a chi la fa più grossa.

Il sogno c’è, la strada l’abbiamo aperta, con uomini e donne liberi da schemi, da ricerca di posti facili. Noi stiamo issando la nostra bandiera mentre gli altri ti chiedono di rassegnarti perché il Nord non ha speranza di esistere, di esserci.

Torniamo a parlare di Nord, perché c’è, perché l’impresa del Nord è mitteleuropea, non è ionica. Torneremo a parlare di nord perché questa terra paga le tasse per chi non vuole pagarle. Guai a cancellare un sogno solo perché non è più politicamente corretto!

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord