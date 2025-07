Patto per il Nord Valcamonica: Contrari a volontà targata Lega di ridurre l’estensione del Parco dell’Adamello

L’associazione politica Patto per il Nord – Valle Camonica, preso atto dell’approvazione in Consiglio Regionale Lombardia dell’ordine del giorno per la riperimetrazione del Parco dell’Adamello, presentato dal gruppo consiliare Lega – Salvini Premier, denunciando la vergognosa assenza alla votazione dei 2 consiglieri camuni Caparini ed Invernici, e in vista della prossima discussione in sede di Comunità Montana, intende esprimere pubblicamente la propria posizione.

Riteniamo che il Parco dell’Adamello, invece di essere ridotto, debba essere valorizzato nelle sue peculiarità ambientali, naturalistiche e culturali, come accade per altri parchi regionali e nazionali. Il Parco deve rappresentare una risorsa per il turismo sostenibile e per l’identità della Valle, non un ostacolo allo sviluppo.

Siamo consapevoli che alcune norme attualmente in vigore possano risultare penalizzanti per chi vive e lavora all’interno dei confini del Parco. Riteniamo però che la soluzione non sia ridurne l’estensione, bensì aggiornare i regolamenti affinché siano più aderenti alla realtà del territorio, senza snaturare le finalità di tutela ambientale e sviluppo sostenibile che sono alla base dell’istituzione del Parco stesso. Un confronto costruttivo tra enti, cittadini e operatori locali può portare a un equilibrio migliore tra conservazione e vivibilità.

Alla luce di quanto accaduto, riteniamo inoltre non più opportuna la delega al Parco Adamello attualmente affidata all’assessore Bernardi, esponente del partito promotore della riperimetrazione. Una gestione più equilibrata e svincolata da logiche politiche di parte è auspicabile per garantire trasparenza e coerenza nelle scelte che riguardano un bene comune di grande valore per tutto il territorio.

Distinti Saluti

Referente Provinciale Valle Camonica

Laffranchi Roberto

Per il Nord , Noi!