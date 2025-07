Patto per il Nord, successo gazebo a Varese. Lisa Molteni: “La gente ci ha detto: Speriamo torniate a pensare alla nostra regione e ai nostri territori”

Grande partecipazione al gazebo organizzato a Varese dal movimento, che ha visto la presenza di Paolo Grimoldi e Roberto Bernardelli, insieme a tanti militanti e sostenitori. Tra loro anche Lisa Molteni, referente provinciale, che ha raccolto le voci di chi si è fermato al gazebo, ascoltando le preoccupazioni e i bisogni reali della gente.

“Quanta gente ci ha detto: speriamo torniate a pensare alla nostra regione, ai nostri territori,” ha dichiarato Lisa Molteni, sottolineando la voglia di cambiamento che si respira tra i cittadini.

Durante la giornata è stata avviata la raccolta firme contro il Ponte di Messina, un’opera che il movimento contesta per tre motivi chiari:

1. Sottrae risorse a progetti infrastrutturali fondamentali per il Nord e per le aree produttive del Paese.2. Non risolve i veri problemi strutturali della Sicilia e resta propaganda elettorale.3. Grava sulle tasse di chi lavora qui, senza portare benefici alle nostre imprese e ai nostri territori.

La raccolta firme ha visto un’adesione importante, segno di un malcontento diffuso verso scelte politiche lontane dalle esigenze concrete di chi ogni giorno lavora e produce ricchezza qui.

Ma soprattutto, la giornata di Varese ha segnato una voglia chiara di tornare a parlare di Nord, con idee, contenuti, visione e con un ritorno alla nostra identità di lavoro, di etica, di responsabilità e di orgoglio produttivo che ha reso grande la nostra terra.

Prossimo appuntamento: gazebo giovedì 4 luglio dalle ore 20 in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio, per continuare questo percorso di ascolto, confronto e proposte concrete per il futuro dei nostri territori.