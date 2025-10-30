Patto per il Nord: Su attacco a magistrati contabili e conseguenze su Ponte, lo Stato può chiedere risarcimento

“Dinanzi al no della Corte dei Conti al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto, un ministro serio avrebbe contare almeno fino a dieci prima di parlare, per capire cosa ha sbagliato. Salvini, invece, per non cambiare, attacca pesantemente un organo di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, mettendo a repentaglio la credibilità del Paese e delle Istituzioni. Lo Stato chiamerà chi ha sbagliato a risarcire i contribuenti”. Lo afferma Patto per il Nord.

Non mancano le prese di posizione dell’opposizione.

“Inutile, dannoso e costoso. Ecco il ponte di Salvini. La Corte di Conte offre l’opportunità per fermarsi. Ci pensi, presidente Meloni. Usiamo quelle risorse per ospedali, scuole e lavoro. E lasci perdere la magistratura: per una volta pensi all’Italia e non prenda lezione da Orban”. Cosi’ Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

“Ho letto adesso la notizia che la Corte dei Conti ha dato uno stop al progetto del ponte sullo Stretto, ma devo approfondire meglio. Come sempre comunque ci atterremo e rispetteremo le decisioni dei magistrati contabili “. A dirlo il sindaco di Messina Federico Basile sulla decisione della Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto.