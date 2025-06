Patto per il Nord: Grazie al patto con Berlusconi fu approvata la devolution di Bossi

“Alle elezioni politiche del 2001 la Lega Nord ottenne il 3,94% dei voti, però, poiché i voti si pesano e non si contano, grazie a Bossi si ottenne da Berlusconi la devolution perché Berlusconi sapeva che poteva fidarsi di un alleato leale e costruttivamente collaborativo. Che poi la riforma costituzionale sia stata bocciata dal referendum è un’altra questione. Quel partito non esiste più, ha perso la sua identità e le sue radici territoriali, destabilizza costantemente il Governo di cui fa parte e, pur avendo preso nelle elezioni del 2022 più del doppio dei voti rispetto al 2001, non ha ottenuto nulla: nulla per l’autonomia, nulla per il federalismo, nulla per i ceti produttivi del Nord. Se tutto andrà bene, la ‘Salvini Premier’ concluderà la legislatura potendo gioire di aver messo qualche pietra per la costruzione del ponte di Messina. A due anni dalla sua morte, vogliamo ricordare anche noi Silvio Berlusconi, un uomo che manteneva i patti e che da presidente del Consiglio, grazie a Bossi, seppe portare la questione settentrionale al centro dell’agenda politica e di governo. Adesso, invece, ci sembra che i temi cari al Nord siano fuori dal dibattito fra i partiti della coalizione di governo e che manchi l’essenziale gamba federalista. Questa mancanza nelle votazioni e nei territori, si vede e si sente. Berlusconi e Bossi lo avevano capito”. Lo scrive Patto per il Nord in una nota.