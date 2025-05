Patto per il Nord sollecita la ratifica del Trattato Ue sulle lingue regionali e minoritarie. I Govenri lo ignorano dal 1992…

di Alberto Fabris – Quando si parla di prestare attenzione al territorio non si può prescindere dalle azioni che l’uomo ha posto in essere secondo la sua visione del mondo interpretandolo col filtro della sua cultura. E quando si parla di cultura si deve per forza comprendere le sue espressioni lessicali e materiali che fanno di quel luogo un unicum da preservare. Insomma, quando si parla della tutela di un territorio non si può prescindere dalla tutela culturale e linguistica della popolazione che vi abita e che caratterizza quel territorio. Secondo questo schema risulta quanto mai importante per una organizzazione statale promuovere tutte quelle azioni tese a preservare le caratteristiche e i valori tipici. Caratteristiche che assumono la qualifica di diritti fondamentali civili e politici richiamati dal “Patto Internazionale” delle Nazioni Unite fatto a New York il 16 Dicembre1996 e reso esecutivo ai sensi della legge 25 Ottobre 1977 n.881; nonché dalla convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti e libertà fondamentali del 1950. Con legge n.482 del 1999, il Parlamento ha riconosciuto come degne di tutela elencandole le popolazioni di lingua albanese, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, quelle di lingua francese, del franco-provenzale, del friulano, del ladino, dell’occitano e del sardo. Necessita quindi un intervento per armonizzare la normativa vigente agli strumenti di diritto internazionale con la ratifica della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie fatta in seno al Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992 ed entrata in vigore il 1 marzo 1998 con la ratifica dei primi cinque Stati. Tra gli stati membri dell’UE che ancora non hanno ratificato la carta spiccano: la Francia, l’Italia, Malta, e il Portogallo. In ogni precedente legislatura a cominciare dalla XV (2006-2008), ora siamo alla XIX, sono stati presentati in Parlamento vari disegni di legge di ratifica della Carta EU tutti finiti nel dimenticatoio senza nemmeno arrivare all’esame da parte di una delle due camere. Pur avendola sottoscritta il 27 giugno 2000 ad oggi non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento. Durante l’attuale legislazione sono stati presentati tre disegni di legge di ratifica alla Camera dove un ordine del giorno dell’on. Isabella De Monte che “impegnava il governo ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare, nel più breve tempo possibile, la ratifica” con voto contrario del Governo è stato respinto. Al Senato, dove si è deciso che l’argomento venga esaminato prioritariamente per poi passarlo all’esame della Camera, sono stati presentati tre disegni di legge di ratifica in data 23 novembre 2022 (prima firmataria Tatjana Rojc-PD), il 19 dicembre 2022 (prima firmataria Elena Testor- LSP), e il 17 gennaio 2023 (prima firmataria Julia Unterberger- SVP). L’iter stabilito prevede l’esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite in seduta comune 1^ (Costituzionale) e 2^ (Affari Esteri), e di seguito l’acquisizione dei pareri delle Commissioni 2^ (Giustizia), 4^ (Unione Europea), 5^ (Bilancio), 7^ (Cultura-Istruzione), 8^ (Ambiente-Lavori Pubblici), 9^ (Industria e Agricoltura), 10^ (Sanità e lavoro), alle quali è stata aggiunta in data 14 settembre 2023 quella sulle Questioni Regionali. La senatrice Daisy Pirovano (LPS) per la 1^ Commissione e la senatrice Antonella Zedda (FdI) per la 3^ Commissione riunite in seduta comune hanno depositato in data 7 Giugno 2023 le rispettive relazioni. Trascorsi due anni dalla loro presentazione le due relazioni non sono ancora state discusse e tanto meno approvate. Siamo ormai a metà legislatura e a meno di miracoli rarissimi, si può facilmente prevedere che anche questa volta tutto finirà insabbiato come in passato.. Son trascorsi inutilmente 27 anni dalla entrata in vigore della Carta Europea delle lingue minoritarie e 25 anni dalla sottoscrizione da parte del governo. Riedo Puppo, compianto scrittore friulano così si era espresso: “Rome no dà, se mai e mole” che suona: “Roma concede se costretta”. Alberto Fabris. responsabile provinciale Cultura e Tradizioni Patto per il Nord Udine