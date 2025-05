Patto per il Nord: Salvini Premier imbarca tutti come l’Arca di Noè

“La ‘Salvini Premier’ è diventata l’Arca di Noè per chi vuole salvare la propria carriera politica salendo a bordo del primo barcone libero che trova. Vicesegretari non leghisti, transfughi di tutti i partiti, nessuna militanza alle spalle: insomma nel partito possono entrare tutti, basta che però non siano leghisti. Ribadiamo, non è questione personale, ma politica. La storia di Alessandra Mussolini è rispettabile, ma non ha nulla a che fare con il Nord, con l’autonomia, con il federalismo. Si illude che chi pensa di ‘leghizzare’ Vannacci e Mussolini, perché la ‘Salvini Premier’ è già vannacciana e presto diventerà anche “mussoliniana”. Chi invece vuole continuare a difendere il Nord, è benvenuto in Patto per il Nord”.

Lo scrive il Patto per il Nord in una nota.