Patto per il Nord – Salvini dimentica che Fincantieri e Leonardo sono aziende italiane…

“Salvini dice che se deve fare debito pubblico italiano, lo fa solo e soltanto se può fare lavorare aziende italiane. Forse gli sfugge che l’industria della difesa italiana è un’eccellenza a livello mondiale, non solo con Fincantieri e Leonardo, ma con tante altre aziende di più piccole dimensioni. Se Salvini frequentasse un po’ di più il tessuto produttivo del Nord, e un po’ meno il ponte immaginario sullo stretto del Sud, forse imparerebbe tante cose, a partire dal fatto che i dazi di Trump non sono una opportunità per l’Italia, come lui sostiene, ma una sciagura per le nostre imprese e le famiglie italiane”.

Lo afferma in una nota il Patto per il Nord.