Patto per il Nord, quella pallottola spuntata del terzo mandato

“L’emendamento della ‘Salvini Premier’ per il terzo mandato è una pallottola spuntata. Stante la dichiarata contrarietà a questa misura da parte degli altri partiti di governo, questo emendamento sembra una presa in giro dell’autonomia dei territori. Lo hanno presentato quasi scusandosi di averlo fatto, già sapendo di non avere i voti per farlo approvare. Hanno infatti il timore della reazione dei cittadini delle Regioni del Nord che chiedono più federalismo e che in cambio hanno finora ricevuto soltanto più centralismo”. Lo si legge in una nota del Patto per il Nord.