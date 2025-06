Patto per il Nord: Quanto la premier è all’estero, il vice Matteo cerca sempre visibilità. Ma gli va buca

“Puntualmente, quando il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è impegnato all’estero in summit internazionali, il suo vice Matteo Salvini in Italia straparla su tutto pur di attirare l’attenzione dei media. Oggi, con disinvoltura disarmante, si è cimentato sul tema delle carceri e della tortura, su Mps e Bce, senza disdegnare un riferimento al terzo mandato. Dossier strategici affrontati con chiacchiere da bar. E non siamo che a metà giornata”.

Lo scrive Patto per il Nord in una nota.

“In particolare – continua la nota – in tema di scalate bancarie, quando già la magistratura sta approfondendo alcune operazioni di cessione di quote di istituti di credito con partecipazione statale, è del tutto inopportuno rilasciare dichiarazioni estemporanee. E’ un danno per la credibilità del sistema bancario del nostro Paese. Salvini non parla invece delle questioni che dovrebbero essere di competenza del suo Dicastero, a partire dai disservizi e ritardi del trasporto ferroviario che ogni giorno penalizzano studenti, lavoratori e turisti. Salvini è il ‘ministro dell’altrove’, è dappertutto, ma mai dove serve”.