Patto per il Nord, pre-intesa Calderoli vale come biglietto biscotto fortuna

“La sottoscrizione annunciata dal ministro Calderoli, di pre-intese sull’autonomia con alcune Regioni, ha lo stesso valore e significato dei biglietti vagamente profetici contenuti all’interno dei biscotti della fortuna: è buona solo per i creduloni. Dopo tre anni dall’insediamento della ‘Salvini Premier’ al governo, e dopo otto anni dal referendum di Lombardia e Veneto, ancora non si è concluso nulla, ma si ripetono le solite e stantìe promesse”.

Lo afferma la segreteria federale di Patto per il Nord.

“Le pre-intese annunciate adesso in pompa magna – continua la nota – erano in realtà già state sottoscritte nel lontano 2018, ma sono rimaste purtroppo solo sulla carta perché nessun governo ad oggi le ha mai ratificate. Da allora non è cambiato nulla, siamo fermi ancora al 2018. Quella di Calderoli è una semplice, rinnovata, ricezione della medesima iniziativa regionale di sette anni fa. Non è stato fatto un metro in più. E’ quindi inutile, è solo una dichiarazione di intenti che, sotto il profilo giuridico, non ha alcun valore ed effetto. La nostra proposta è invece onesta, chiara, concreta e decisiva: il federalismo”.