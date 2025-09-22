Patto per il Nord, Pontida più nera che verde

“Sul palcoscenico di una Pontida più nera che verde, con poco pubblico sul prato e ancora meno in collegamento da casa, hanno messo in scena le prove tecniche per la caduta del Governo Meloni. Parlavano come se fossero esponenti dell’opposizione, reclamavano la mancanza di misure in campo economico, di autonomia differenziata e lotta all’immigrazione illegale quando poi i ministri competenti, ma evidentemente inadempienti in materia, sono proprio della ‘Salvini Premier’. Non c’è una visione economica, una prospettiva di futuro né per l’Italia né per l’Europa, se non quella di legarsi a livello internazionale alle forze estremiste, nazionaliste, stataliste e assistenzialiste che preferiscono il caos e l’instabilità rispetto alla responsabilità di governare il presente e il cambiamento. Il destino della ‘Salvini Premier’ è roba loro, il capitano e il generale si lavino i panni sporchi in famiglia, ma mettere a repentaglio la stabilità del Paese, per perseguire ambizioni personali, è questione che riguarda tutti i cittadini, le famiglie e le imprese”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.