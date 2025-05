Patto per il Nord: Più forze dell’ordine, ma dove le manderà il Governo, a presidiare il Ponte che non c’è?

“La presidente Meloni è felice di annunciare che il governo ha disposto l’invio di oltre 13.500 unità tra carabinieri, poliziotti e finanzieri per potenziare la sicurezza nei territori. E’ una misura che fa felici anche noi nella misura in cui si decida di mandare questi agenti a Milano, sempre più insicura e pericolosa, e dove la sicurezza di cittadini e imprese è più in pericolo, quindi non in base a chi governa i territori, ma alle necessità oggettive. Non vorremmo vedere migliaia di agenti a presidio del ponte di Messina che non c’è”.

Lo afferma il Patto per il Nord in una nota.