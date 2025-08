Patto per il Nord, on.Togni: noi determinati federalisti e la nuova sezione in Val Susa

Un gruppo di determinati federalisti ha deciso di rompere gli indugi, e lo fa in un territorio difficile su cui agire per la insana influenza di facinorosi violenti individui che si infiltrano ogni volta in mezzo ad onesti e pacifici No TAV con il chiaro intento di delinquere e creare caos e anarchia.

PATTO per il NORD è a favore della realizzazione delle Infrastrutture, là dove necessitano, ma sempre nel rispetto della volontà espressa dal territorio.

E’ così che dopo aver lasciato, a dicembre 2024, al suo destino la Lega Salvini Premier, nazionalista, sovranista e populista, persone che per decenni, con passione ed entusiasmo hanno dedicato la loro vita all’allora Lega Nord, non riconoscendosi ormai più nel percorso intrapreso dalla Salvini Premier, si sono riuniti ed è nata la Sezione Patto per il Nord VALLE SUSA.

Alla già stretta collaborazione con il Movimento Zone Franche Montane, che opera e nasce in Valle Susa, si aggiunge un tassello importante per sottolineare una volta di più l’attenzione che PATTO per il NORD riserva ai territori montani.

