Patto per il Nord, oggi conferenza stampa a Montecitorio. Il primo Congresso federale è alle porte

“Oggi il Nord scende ufficialmente in campo. Alle ore 17:30, presso la sala stampa di Montecitorio, presentiamo il nostro movimento politico, Patto per il Nord, il cui congresso costitutivo avverrà a Treviglio (BG) sabato e domenica prossimi”.

Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario federale di Patto per il Nord.

“La proposta centrale e non negoziabile del Patto per il Nord – spiega Grimoldi – è una riforma costituzionale dello Stato in chiave federale, vista non come un’ambizione astratta, ma come la chiave per un’Italia strutturalmente più giusta, vicina e capace di crescere in modo organico e armonico. Il Federalismo, in questa visione, non è inteso come un regalo politico o un mero privilegio per alcuni territori fortunati, ma come un dovere di responsabilità ad assumerci in prima persona la cura e la trasparenza nella gestione del territorio e delle risorse pubbliche. L’Italia può performare meglio solo se le decisioni sono prese dove i problemi sono compresi, in un Sistema Federale rinnovato”.